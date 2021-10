Gabi Brandt diz que já foi ameaçada de morte pelo ex, Gui Araujo

Mais uma polêmica de Gui Araujo! Nesta quinta-feira, 28, Gabi Brandt, ex-namorada do influencer, falou sobre o comportamento do participante de A Fazenda 13, reality show da Record TV. Convidada do PodCats, Gabi Brandt expôs as traições e ameaças que teria sofrido de Gui Araujo na conversa com Virginia Fonseca e Camila Loures.

No desabafo, a influenciadora deu detalhes de como foi o namoro com o peão. "É muito complicado falar, foi muito traumático. Ele falava que ia se matar, ameaçava. Aí, tinham vezes que ele me ameaçava (e dizia): 'Ah, vou acabar com a tua vida'. Coisas desse tipo, era muito tenso. Era tenso no nível que as minhas amigas ficavam desesperadas. A minha mãe ficou doente, ela falava: 'pelo amor de Deus, você vai morrer", desabafou no bate-papo.

Eles se conheceram no De Férias com o Ex, reality show da MTV. Após o final do programa, engataram um namoro que se estendeu de 2016 a 2018. Durante esse período, Gabi afirmou que tentou terminar algumas vezes ao saber das traições do rapaz. "Ele nunca me bateu, mas já socou um móvel do meu lado, colocou o dedo na minha cara e gritou".