Jamie Dornan revela único "problema" que ele tem com franquia Cinquenta Tons de Cinza

Doane Gregory/Kobal/Shutterstock

Jamie, que desde então estrelou em incontáveis outros filmes após a franquia, incluindo Anthropoid e Belfast, está bem ciente da nota de rodapé que sua aparição em Cinquenta Tons de Cinza criou—mas notou que acendeu uma faísca inteiramente nova para ele no futuro.

"Quer seja A Private War, Anthropoid ou Belfast, ou o que quer que venha a seguir, a manchete na imprensa é sempre: 'É a melhor coisa que ele fez desde Cinquenta Tons'", explicou ele. "Como se eu ainda precisasse me provar; eu ainda estou pagando penitência por essa escolha para me levar de volta para onde eu estava antes. Olha, eu entendi e, para ser honesto com você, isso me estimula. Acende um fogo em mim. Se isso significa que as pessoas estão dizendo, 'Oh, na verdade ele não é tão ruim assim', bem, que seja", contou.