Sthe Matos e Dynho Alves criticam atitudes de Dayane Mello em 'A Fazenda 13'

Atual fazendeira, Sthefane Matos não curtiu nem um pouco uma fala de Dayane Mello em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Em conversa com seu amigo Dynho Alves durante a madrugada desta sexta-feira, 29, Sthefane Matos condenou uma provocação de Dayane Mello.

A ex-participante do Gran Fratello VIP, ao fazer uma brincadeira com ela, deixou escapar se a influenciadora gostaria de formar um casal com Dynho. Vale lembrar que os dois são comprometidos fora do programa.

Apesar do incômodo, a influenciadora não se manifestou na hora. "Eu na minha, quieta, não estava nem brincando. Ela vem e fala: 'Eu sei quem a Sthe queria pegar'. Que ridículo, mano!", disse, revoltada.