A Fazenda 13: Tati Quebra Barraco comenta comparações com Jojo Toddynho

Não deu para Tati Quebra Barraco! A funkeira foi a menos votada para permanecer no reality show A Fazenda 13, da Record TV, com 15,78% dos votos. Em entrevista ao programa Cabine de Descompressão, do PlayPlus, Tati falou sobre as expectativas do público sobre sua passagem no programa, em comparação a de Jojo Toddynho, campeã da última edição.

"Falei que meus 600 mil seguidores são verdadeiros e que eu não iria ficar quieta. Se me atacasse, eu ia atacar. Mas também, eu não ia querer arrumar briga para mostrar para o Brasil o que eu sou ou deixo de ser. Metade do país sabe quem eu sou. Não precisava brigar, arrumar atrito a troco de nada", afirmou a ex-peoa.

A funkeira foi eliminada contra Rico Melquiades e MC Gui. O humorista foi o favorito do público, com 63,81% dos votos. Tati ficou surpresa com a recepção do ex-MTV aqui fora, mas afirma que, para ela, o ranço continua, e que sua torcida vai para Solange Gomes e MC Gui. "Eu acho que tudo pode mudar e se for para ele chegar até a final é porque está escrito", contou. "É difícil falar quem chega, mas eu estou torcendo pelos dois", completou.