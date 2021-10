Gisele Bündchen, Bono Vox e outros famosos engajados em projetos sociais

Carolina Ferraz

A apresentadora do Domingo Espetacular, programa da Record TV, é voz atuante no combate à Aids. Carolina Ferraz participou de projetos do Ministério da Saúde, assim como do Grupo de Apoio à Prevenção da Aids (GAPA) e do amFAR, fundação que pesquisa a cura do vírus.

Em 1994, a atriz perdeu o irmão mais velho para a doença, na época com 29 anos. Ela também é apoiadora do Inca (Instituto Nacional do Câncer).