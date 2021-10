Megan Thee Stallion e outros famosos que conciliaram carreira e estudos

Sasha Meneghel

Não é segredo para ninguém que Sasha, a filha de Xuxa, nasceu para moda. Ela começou a carreira no ramo modelando, no entanto, em 2016, resolveu migrar para o outro lado da área e começar uma graduação no Parsons The New School of Fashion, em Nova Iorque. O instituto foi eleito o melhor do país em moda e já formou vários designers famosos. Chique!