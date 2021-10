Gigi Hadid e Zayn Malik se separam quase 2 anos após reatarem romance

Gigi Hadid e Zayn Malik decidiram seguir caminhos separados. Gigi, de 26 anos, e Zayn, de 28 anos, terminaram o namoro, uma fonte próxima aos Hadids confirmou ao E! News. "Eles não estão mais juntos".

O casal tem uma filha de 13 meses, Khai.

A revista People foi a primeira a dar a notícia.

A revelação do término surge em meio às notícias de que Zayn teria agredido a mãe de Gigi, Yolanda Hadid. Zayn negou a acusação ao TMZ e aparentemente se referiu às alegações em um tweet nessa quinta-feira, 28, no qual ele disse que "concordou em não contestar as acusações decorrentes de uma discussão que tive com um membro da família da minha parceira que entrou em nossa casa enquanto minha parceira estava fora, várias semanas atrás".

"Esse foi e ainda deveria ser um assunto particular", disse o cantor. "Mas parece que por enquanto há divisões e apesar dos meus esforços para nos restaurar em um ambiente familiar pacífico que vai me permitir criar minha filha da maneira que ela merece, isso foi 'vazado' para a imprensa".