6 atores que por pouco não perderam o papel de maior sucesso na carreira

Audrey Hepburn

No documentário chamado Crazy About Tiffany's, disponível na Amazon Prime, os telespectadores descobrem que Truman Capote queria Marilyn Monroe no papel de Holly Golightly no longa Bonequinha de Luxo, de 1961. No entanto, o agente da atriz impediu que ela aceitasse.

Com isso, veio a chance de Audrey Hepburn trazer todo o seu charme para a personagem. Ela também não se animou com a atuação logo de cara, por acreditar que não era pra ela. Até que conversou com o diretor Blake Edwards e topou, ainda bem!