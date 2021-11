Recomendado para você : Nicole Bahls floresce sua drag interior em Drag Me As a Queen: "Coração feliz"

Ai que tudo! Foi assim, com o meme pronto e conhecidíssimo nas redes sociais, que a musa Nicole Bahls chegou ao estúdio do Drag Me As a Queen Celebridades! No episódio de terça-feira, 2, Nicole bateu um super papo com Ikaro Kadoshi, Penelopy Jean e Rita von Hunty e se transformou em uma drag queen ma-ra-vi-lho-sa!

"Quando eu recebi o convite para participar do programa, fiquei muito feliz", revelou a modelo de 35 anos. "Eu sempre me inspirei em drag queens, pois são elas que fazem as melhores maquiagens, são super sedutoras, lindas e arrasam."

Sempre muito sincera, a estrela contou que teve "sorte" na carreira de Jornalismo e que se inscreveu no Musa do Brasileirão, em 2007, pelo Paraná Clube, a pedido de um professor.

Nicole revelou que suas inspirações são Sabrina Sato, Grazi Massafera e Anitta; e na hora de escolher um nome de drag, optou pela sugestão de Rita: Mary Heart.