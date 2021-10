Além do véu e grinalda: casamentos dos famosos com muita personalidade

Alok e Romana Novais

Para um momento especial como o do "sim", a locação tinha que ser tão extraordinária quanto. E que tal o Cristo Redentor? Alok e Romana Novais realizaram a cerimônia ao pé da estátua, com o reitor do Santuário do Cristo Redentor, e às 5 horas da manhã — no nascer do sol. Lindo, hein?