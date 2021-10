5 documentários para conhecer a nova geração de divas brasileiras

Anitta - Made In Honório

A vida da Girl From Rio já foi documentada pela Netflix anteriormente, no documentário Vai Anitta. No entanto, a funkeira não ficou satisfeita com a produção e usou o Made in Honório para se redimir. A série de 6 episódios, que tem produção executiva da própria cantora, mostra os bastidores da rotina de negócios da carioca e sua relação com a família e amigos. Sincerona como é, tem choro, risos e gritos. "Não é uma série para falar: 'Olha, que lindo! Amem a Anitta!' É uma série para dizer: 'Olha, a Anitta é assim. Se você gostar, bom. Se você não gostar, amém. É isso, paciência'', contou à ELLE.