BBB22 ganha data de estreia e terá grupos Pipoca e Camarote

Saudades do Big Brother Brasil? Pois saiba que a edição de 2022, com comando de Tadeu Schmidt, acaba de ganhar data de estreia. A Rede Globo anunciou nesta quinta-feira, 28, que o BBB22 chega ao público no dia 17 de janeiro.

E para quem estava curioso, o programa continuará com os grupos Pipoca, com anônimos, e Camarote, com personalidades famosas.

E tem mais, o reality que vai premiar o vencedor com R$ 1,5 milhão ainda terá novidades.