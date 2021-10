'House of Gucci', com Lady Gaga e Adam Driver, ganha novo trailer

Lady Gaga e Adam Driver, que estrelam House of Gucci, acabam de surgir em novo trailer do longa, lançado nesta quinta-feira, 28. No vídeo, Gaga e Adam mostram o que é uma relação tensa em família!

"Não me considero uma pessoa particularmente ética, mas sou justa", disse a personagem de Lady Gaga, Patrizia Reggiani, antes de "Sweet Dreams (Are Made of These)" tocar ao fundo e o mundo ver mais de perto os membros da família Gucci, Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver, Paolo Gucci, vivido por Jared Leto e Aldo Gucci interpretado por Al Pacino.

No trailer explosivo, podemos conferir o momento em que Patrizia conhece a família icônica do amado, sua luta para tentar fazer seu nome à sombra do marido, uma briga de amantes e, claro... um assassinato.

House of Gucci, que deve ser lançado no dia 24 de novembro, conta a história do assassinato de Maurizio, executado por Patrizia (que cumpriu 18 anos de prisão por sua participação no crime). E a queda da icônica casa de moda.