Marília Mendonça aparece com novo visual e impressiona os fãs

Ela também agradeceu ao profissional responsável pela mudança radical, que, à princípio, iria só hidratar os cabelos da artista…

"Amigo, rola de ir aí hidratar" e ele "sim venha"… 10 minutos de conversa, uma ideia jogada pro universo e um doidinho dizendo "não me provoca que eu não tô muito legal da cabeça" e TCHANAAAAAAN: mudança radical… E VOU TE FALAR? que gata!!! eu amo mudar o cabelo de acordo com as minhas versões e tô me sentindo tão maravilhosa com esse ‘folha seca e mel", declarou.