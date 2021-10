Mayra Cardi avisa que não vai perdoar novas traições de Arthur Aguiar

Ultimato! Nesta quinta-feira, 28, Mayra Cardi disse que não vai tolerar outros episódios de traição de seu parceiro, Arthur Aguiar. Para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Mayra Cardi afirmou que se rolar algo novamente, o relacionamento não terá mais volta.

"Não perdoo novas traições. Antes, se ele me dissesse que estava com tesão em outra mulher e quisesse transar, talvez eu não teria me sentido traída. O problema foi a falta de lealdade e ter feito tudo às escondidas", declarou a influencer.

Em maio de 2020, ela foi traída diversas vezes por Arthur, pai de sua filha Sophia. Depois de ter dado uma nova chance para o artista no começo deste ano, as coisas não deram muito certo e eles se separaram novamente.