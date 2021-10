Luísa Sonza diz se sentir amada pelo público pela primeira vez

O álbum DOCE 22, de Luísa Sonza, a aproximou das pessoas. Pelo menos é o que acredita a cantora, conforme relatou em entrevista para a revista Rolling Stone. Luísa, que sofre ataques de haters desde o começo da carreira, afirmou que, pela primeira vez, se sente "amada pelo público".

"Quando você se acostuma a estar em um lugar de muito confronto o tempo todo, muita dúvida, muita pressão negativa, vira até um lugar de conforto. Eu fiquei um pouco assustada", explicou a cantora, que confessou que até pouco tempo ainda estava confusa com a recepção do público.

O DOCE 22 foi o trabalho mais pessoal de Sonza. A diva compôs as canções, colaborou na produção e dirigiu artisticamente o projeto. Foi no disco que Luísa desabafou sobre o fim do casamento com Whindersson Nunes, episódio que atraiu muitas críticas à cantora, mas também ajudou a mudar sua imagem com a opinião pública.