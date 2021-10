Duna: os segredos de bastidores revelados por Zendaya e Timothée Chalamet

Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

Duna é um dos filmes mais apreciados das últimas semanas nos cinemas de todo o mundo. Estrelado por Zendaya e Timothée Chalamet, Duna não deixa a desejar em vários quesitos, incluindo o elenco, enredo e, claramente, a megaprodução.

Como os fãs sabem, o longa de ficção científica é baseado no livro homônimo do americano Frank Herbert, uma das obras do ramo mais vendidas e influentes de todos os tempos.

Dirigido por Denis Villeneuve, a nova versão de Duna narra a história de Paul Atreides, um jovem inteligente escolhido para viajar para outro planeta, a fim de garantir o futuro de sua comunidade.