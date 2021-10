Rafa Kalimann arrasa com colar de diamantes que já foi usado por Alicia Keys no MET Gala

Mike Coppola/Getty Images

Para quem não sabe, Rafa anunciou durante o mês de outubro que ia viajar para Nova Iorque e ficar lá até o Natal, com o intuito de estudar e se reconectar consigo mesma.

"Comecei a aprender inglês na pandemia remotamente e nem sei se sei falar. Preciso aprender na vivência, na prática", disse ela para seus seguidores. "Acho que tem momentos na vida da gente que temos que aprender a desligar uma chavinha, principalmente quando você recebe muita projeção. Preciso me desligar, para me reencontrar. Vivi muito isso no Big Brother".

Inclusive, ela até afirmou que já passou seu primeiro perrengue! Em um restaurante, ela aceitou a sugestão de prato de um garçom sem saber o que era. No fim, ela recebeu waffles com frango frito. "Tinha açúcar no frango. Meu paladar não curtiu não", afirmou ela.

Veja a joia em detalhes abaixo: