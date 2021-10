Recomendado para você : Miley Cyrus, Foo Fighters e Doja Cat estarão no Lollapalooza 2022

A espera acabou! Saiu o tão aguardado line-up do Lollapalooza 2022. Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Martin Garrix, Alok e Pabllo Vittar são algumas das atrações confirmadas no Lollapalooza.

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly são os headliners de sexta-feira. Miley Cyrus e A$AP Rocky comandam o sábado. O domingo fica com Foo Fighters e Martin Garrix. Tem de tudo!

O Lollapalooza 2022 irá acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março, do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Após uma série de adiamentos por conta da pandemia, os ingressos para a edição original, em 2020, continuam válidos. Os novos ingressos começarão a ser vendidos em 18 de novembro.