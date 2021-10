Recomendado para você : Quem é Alexandre Machafer, novo affair de Grazi Massafera?

Após rumores de que estaria em um novo romance, Grazi Massafera foi flagrada com Alexandre Machafer em desembarque no aeroporto de Fortaleza, Ceará, nesta última quarta-feira, 27. Pois é, parece que Grazi Massafera está mesmo vivendo um affair com o produtor e diretor de cinema, como o colunista Leo Dias já havia publicado no Metrópoles.

A artista terminou o namoro de dois anos com Caio Castro em agosto. Desde então, os fãs ficaram de olho na sua vida amorosa. Os internautas suspeitavam da proximidade dela com Machafer por conta de curtidas do rapaz em comentários sobre os dois e muitos até passaram a shippar o casal.

Além disso, ele também está no círculo social de Marcella Klimovicz, amiga pessoal da loira. E não para por aí, pois a mãe de Alexandre também começou a seguir a atriz e as sobrinhas dela.