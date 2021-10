Tom Brady revela "questão muito difícil" que ele e Gisele Bündchen enfrentam em sua família

Tom e Gisele são conhecidos por sua dieta rígida, baseada em vegetais, que elimina coisas como açúcar branco, farinha branca, cafeína e laticínios. O astro da NFL disse em seu podcast que, sob sua supervisão, a dieta de seus filhos "fica mais relaxada".

"Eles provavelmente comem um pouco mais de açúcar", disse ele.

O atleta também disse que sob sua supervisão, "Eles definitivamente ficam acordados até mais tarde. Eles definitivamente ficam mais tempo no iPad. Minha esposa está muito em sintonia com o que eles precisam. Eu sou um pouco mais solto com as coisas".

E por falar em açúcar, a família está se preparando para o "gostosuras ou travessuras" em sua casa na Flórida.

"Minha esposa cuidado muito disso ultimamente", disse Tom. "Decoramos nossa casa. Temos um boneco da morte. Temos um fantasma. Temos um gato, seus olhos se movem toda vez que alguém o cruza. E nós distribuímos bons doces. Eu me lembro de quando eu estava no primário na escola e nós participávamos do gostosuras ou travessuras, você sempre ia às casas que distribuíam ótimos doces. Se você passasse por nossa casa, ganhava ótimos doces".