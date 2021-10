A Fazenda 13: Gui Araujo diz que quem não gosta de Neymar tem "algum problema"

Na madrugada desta quinta-feira, 28, Gui Araujo falou de sua relação com Neymar Jr em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Para Gui Araujo, é difícil entender como existem pessoas que criticam o jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira. "Eu amo esses moleques. Quem fala que não gosta deles [dos amigos e do craque], é que tem algum problema. Até do Neymar, é muito hater ou tem algum problema na cabeça", declarou em conversa que rolou lá na sede de A Fazenda.

O assunto era a viagem para a Europa e o período que passou ao lado do craque. Segundo ele, a vida por lá foi bem agitada e o jogador é tão famoso no exterior quanto no Brasil.

"Eu fiquei com o Neymar um mês lá em Paris. Então, tipo, eu vivi uma vida que não pisei na rua. Um dia que fui no Louvre e nos bagulhos, que foi glamourosa e tal, mas não foi turística. Foi de van de lá pra cá com segurança. Tipo, vamos conhecer tal restaurante? Falava 'vamos' e chegando lá o cara falava 'seu Neymar Jr., o restaurante tá fechado para o senhor'", explicou.