Veja as fotos de Angelina Jolie e os filhos em cada première de 'Eternos'

Angelina Jolie desfrutou de mais uma noite em família! Angelina compareceu na quarta-feira, 27, ao UK Gala Screening de Eternos, da Marvel Studios, em Londres, e levou novamente seus filhos: Maddox, de 20 anos, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 13 anos. Apenas Pax, de 17, não estava presente.

A estrela de 46 anos, que divide os herdeiros com o ex Brad Pitt, andou pelo tapete vermelho com um look Valentino Haute Couture. O modelito consistia em uma saia preta, blusa branca e blazer preto.

Shiloh também parecia usar o mesmo vestido Dior que sua mãe usou, durante uma coletiva de imprensa de Malévola, há dois anos.