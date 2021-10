Cristiano Ronaldo anuncia que esposa está grávida de gêmeos

Cristiano Ronaldo será pai novamente! Nesta quinta-feira, 28, Cristiano anunciou que ele e Georgina Rodríguez estão esperando gêmeos.

"É um prazer anunciar que estamos esperando gêmeos. Nossos corações estão cheios de amor, mal podemos esperar para conhecê-los", escreveu o jogador de futebol.

No clique, o craque do Manchester United surge ao lado da esposa e mostra as imagens de exame de ultrassom.