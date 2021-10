A Fazenda 13: Rico, Tati e MC Gui fazem a roça dos polêmicos nesta quinta-feira

Quem está inseguro quanto a votação é Rico. Desde que foi indicado à roça, o peão está contando com o apoio dos colegas para se manter firme. Em conversa com Tiago Piquilo, o humorista afirmou que estava nervoso e preocupado com a concorrência de Tati e MC Gui.

Quando os roceiros foram confirmados, Rico caiu no choro. "Eles são fortes", afirmou o ex-De Férias Com o Ex, da MTV. Em meio a conflitos com as aliadas, o humorista prometeu que, se voltar, vai mudar o temperamento no jogo. No entanto, aqui fora, é exatamente isso que conquistou a audiência. Vamos ver o que o público decide e quem continua no jogo.