Scott Disick mostra "noite dos garotos" com filhos Mason e Reign

Scott Disick mostrou momento fofo com os filhos Mason Disick, de 11 anos, e Reign Disick, de 6 anos, fruto de sua relação com Kourtney Kardashian. Nessa quarta-feira, 27, Scott postou no Instagram foto de Mason e Reign e escreveu: "Noite dos garotos".

A ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians curtiu uma noite relaxante em frente à TV, com Reign deitado no sofá com um cobertor, enquanto Mason via algo no celular. Apenas Penelope, de 9 anos, ficou de fora da reunião.

No domingo, 24, Scott compartilhou uma foto de Mason mostrando o quanto o filho cresceu. No clique, eles aparecem em um almoço com vista para o mar. "Relaxando com meu melhor amigo", escreveu ele.