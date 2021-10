Ireland Baldwin agradece fã por "linda" memória de como seu pai a tratava no set quando criança

Ireland Baldwin, filha de Alec Baldwin, continua a demonstrar apoio ao pai após acidente no set do filme Rust. Em post no Instagram, nessa quarta-feira, 27, Ireland compartilhou uma captura de tela de um comentário de fã que recordou sua experiência em set de filmagem com Alec.

Segundo a fã, que trabalhava na empresa que produziu o filme infantil de 2000, Thomas and the Magic Railroad, Alec teve apenas um simples pedido na época: que ele "tivesse leite e cereal em seu quarto de hotel para quando sua filha fosse visitá-lo".

"Foi isso. Esse foi todo o pedido. Eu sempre me lembrarei disso", disse a internauta.

Parece que o doce gesto do ator significou muito para Ireland, que escreveu na legenda: "Em meio aos mais abomináveis e ameaçadores comentários, e-mails, mensagens de texto e correios de voz que tenho recebido... Esse lindo comentário está sozinho".