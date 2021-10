Stories de Chris Evans reacendem rumores de romance com Selena Gomez

Chris Evans e Selena Gomez não dão um minuto de paz para os fãs! E após os últimos stories de Chris Evans, os internautas vão dormir pensando em uma só coisa: os rumores de romance entre o ator e Selena Gomez.

De acordo com os mais atentos, não há nenhuma evidência sólida até agora, no entanto, eles acreditam que existe uma pista no recente registro do astro de Hollywood.

Com a legenda "atividade para o dia chuvoso", o ator da Marvel, de 40 anos, aparece tocando piano. Aparentemente, os seus seguidores no Instagram acham que se trata de um story bem inocente, mas alguns notaram que havia o reflexo de uma morena no canto esquerdo inferior do vídeo. OMG!

No início deste mês, os seguidores de Chris e Selena começaram a especular que os artistas poderiam estar namorando ou saindo depois de perceberem que o eterno intérprete do Capitão América estava seguindo a estrela pop.

Além disso, uma conta de fã de Selena postou supostas evidências fotográficas, alegando: "Chris Evans e Selena Gomez foram vistos saindo do mesmo restaurante".