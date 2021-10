Queria mais de Zendaya em 'Duna'? Veja o que cineastas têm a dizer sobre sequência

Você queria ver mais cenas de Zendaya em Duna? Pois saiba que você não está sozinho. Com o lançamento do longa na semana passada, os fãs foram até as redes sociais expressar sua frustração pelo tempo que Zendaya aparece na tela.

"Zendaya aparece em Duna por apenas 7 minutos", twittou um seguidor. "Os créditos foram mais longos do que o tempo de câmera de Zendaya em Duna", disse o youtuber Machaizelli Kahey (conhecido como MacDoesIt).

Na adaptação cinematográfica do romance de Frank Herbert, de 1965, Zendaya interpreta a guerreira Fremen Chani e aparece em algumas cenas. Segundo o Los Angeles Times, ela narra a abertura do filme e depois faz algumas aparições ao longo dos sonhos do protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet). Mas alerta de spoiler, ela não reaparece até o final do longa, quando ela e Paul se encontram.

Considerando que Zendaya foi apresentada no trailer e pôster de Duna e tem promovido o filme em sua turnê de imprensa, muitos espectadores esperavam que ela tivesse um papel maior.

Será que veremos mais da atriz na sequência? A entrevista de Denis Villeneuve, diretor do filme, ao Los Angeles Times, pode nos dar a resposta.