As famosas que apostaram no tênis no tapete vermelho

Shiloh Jolie-Pitt, arrasou no tapete vermelho da première de Eternos, ao lado da mãe Angelina Jolie, no último domingo, 24. Para o evento, Shiloh escolheu um vestido preto minimalista combinado com um item que chamou atenção dos fashionistas: um tênis estampado.

O calçado, de animal print amarelo neon, deu personalidade ao look tornando-o divertido e moderno—além de claro, ser muito confortável.

Inspirados no look da filha de Brad Pitt, decidimos relembrar outras celebridades que já lacraram no red carpet com sneakers. Veja abaixo e se inspire: