Zé Vaqueiro se manifesta sobre não ter chamado a mãe para o casamento

Zé Vaqueiro se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira, 27, sobre as polêmicas envolvendo seu casamento com Ingra Soares. A cerimônia aconteceu no último dia 25, e um fato que chamou atenção foi a mãe de Zé Vaqueiro não ter sido convidada para a celebração. Depois de pressão dos internautas para esclarecer o fato, o sertanejo, nos stories do Instagram, se manifestou: "É muito fácil julgar o que não viveu".

"Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem", começou. O sertanejo assinou o texto com seu nome de batismo, José Jacson.

Foi a mãe do cantor que divulgou não ter sido convidada para o casório. Em uma live que transmitia a cerimônia, Nara de Sá Carolino comentou: "Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido", com uma sequência de emojis tristes.