Carlinhos Maia explica fim de amizade com GKay: "A gente se perdeu"

Carlinhos Maia falou sobre o fim da amizade com GKay nesta terça-feira, 27. Ele foi o primeiro convidado do novo podcast da área, PodCats, idealizado por Virginia Fonseca e Camila Loures. Na entrevista, Carlinhos Maia deu detalhes a respeito de como era o relacionamento com GKay.

"A gente se perdeu. Muita história subiu a cabeça dela, subiu a minha também. Fama sobe na cabeça de todo mundo", declarou o influenciador.

Quanto à época em que eles se conheceram, o marido de Lucas Guimarães afirmou que eles não tinham um grande público. O número de seguidores girava em torno de quinze mil, muito diferente de hoje, em que ambos acumulam milhões de fãs no Instagram.