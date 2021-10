7 novelas inesquecíveis de Gilberto Braga

Dancin' Days

A estreia de Gilberto no horário nobre veio com Dancin' Days, em 1978. Ela foi muito bem-sucedida e deu continuidade ao jeito de fazer novela do autor. As três personagens principais foram interpretadas por Sônia Braga, Joana Fomm e Gloria Pires. O romance deixou o mundo das discotecas ainda mais popular, com uma trilha sonora incrível.