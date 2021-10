Meghan Markle e Príncipe Harry foram alvo de campanha de ódio coordenada no Twitter

Embora o Twitter tenha suspendido anteriormente 40 por cento das 55 contas de ódio primárias, de acordo com Bot Sentinel, as contas estavam empregando métodos como incluir "paródia" em suas biografias de perfil ou usando linguagem racista codificada para evitar penalidades. No processo de condução da investigação, o Bot Sentinel usou contas do Twitter sem amigos ou seguidores, mas isso não impediu que o algoritmo da plataforma percebesse seus hábitos no Twitter. "Depois de ver duas contas de ódio, o algoritmo do Twitter começou a sugerir várias contas de ódio", observou o relatório. "Em várias ocasiões, o Twitter recomendou que seguíssemos essas contas de ódio."

Como o relatório resumiu, "Nossa pesquisa descobriu que um número relativamente pequeno de contas anti-Meghan e Harry de propósito único criaram e disseminaram a maior parte do conteúdo odioso no Twitter. No entanto, as contas principais tiveram assistência que permitiu que seu conteúdo fosse reembalado e compartilhado por contas com um número considerável de seguidores. Observamos as contas primárias coordenando suas atividades e usando várias técnicas para evitar a detecção. Em suma, a maioria da atividade anti-Meghan e Harry não era orgânica. "

Christopher Bouzy, fundador do Bot Sentinel, atribuiu ao relatório uma mudança imediata que viram online. "Nós observamos uma diminuição significativa na atividade direcionada a Meghan e Harry logo após a publicação do relatório", ele tuitou. "Se a atividade fosse orgânica, é altamente improvável que teríamos testemunhado uma queda tão acentuada em um período tão curto de tempo".

Ele também queria fazer uma distinção entre "um grupo de relatos que apenas dizem 'coisas ruins'" e os relatos aos quais eles se referiam. "Eles são contas com um único propósito, dedicadas a criar e disseminar conteúdo odioso e muitas vezes fictício com o objetivo de enganar", escreveu Bouzy, "e eles se coordenam abertamente dentro e fora do Twitter".