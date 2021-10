Viih Tube, João Guilherme, Melody e mais curtem festa de Halloween em SP

De Any Gabrielly a Kevinho, a festa de Halloween da influencer Vivi Wanderley foi repleta de famosos. O evento aconteceu nesta terça-feira, 26, em São Paulo. Vivi, que já vinha dando o que falar no Instagram com suas produções macabras, prometeu e entregou: a anfitriã serviu um look de bruxinha sexy. Essa, no entanto, foi apenas uma das fantasias babado da noite. Os famosos capricharam!

Viih Tube foi fantasiada da protagonista do filme A Orfã. A caracterização foi uma brincadeira com os memes sobre o reality, em que a influencer tinha o hábito de chamar outros participantes de 'mãe' e 'pai'. Nada melhor do que rir de si mesmo, né? A ex-BBB compartilhou o look no Instagram.

Kevinho e a noiva, a modelo Gabriela Versiani, também não passaram despercebidos, no melhor estilo Noiva Cadáver. Enquanto o funkeiro usou um terno manchado de sangue e lentes de contato brancas, Gabriela até tentou dar um tom de terror na fantasia, mas o sexy prevaleceu. Adoramos igual!