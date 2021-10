Gretchen traz todo seu empoderamento a Drag Me As a Queen: "Sempre fui drag, nasci assim"

A diva suprema Gretchen foi mais uma convidada especial do Drag Me As a Queen Celebridades! Nessa terça-feira, 26, Gretchen deixou nossas musas Ikaro Kadoshi, Penelopy Jean e Rita von Hunty de queixo caído com sua performance!

"A Gretchen é o personagem que vocês conhecem, aquela mulher sensual, que dança, que rebola que leva felicidade para vocês, e a Maria Odete é a mãe, esposa, dona de casa, trabalhadora, empoderada e totalmente consciente do seu poder", iniciou a rainha do rebolado.

E como a rainha Gretchen nasceu? Ela nos conta!

"Tinha um festival de música interno do Colégio Objetivo e o Záccaro era a banda base que tocava para todos os participantes e ele me convidou para cantar na banda dele", contou. "O Mr. Sam me assistiu no programa, eu ganhei o prêmio, fiz a festa de 18 anos na minha casa e ele foi lá me contratar. Foi assim que surgiu a Gretchen".