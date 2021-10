Elisa Lucinda desconfia do celibato de Padre Fábio de Melo e gera polêmica

Eita! A atriz Elisa Lucinda deu o que falar na Internet ao afirmar que não acredita no celibato do Padre Fábio de Melo. Em uma foto do padre no Instagram, Elisa comentou que ele estava "muito sedutor" e que era contra a exigência da igreja. Fábio de Melo não respondeu ao posicionamento, mas seus seguidores, sim.

"Estou te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo", escreveu Elisa. "Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido para mim", acrescentou.

O comentário foi em um clique compartilhado pelo Padre enquanto viaja pela Europa. "O frango de botas", brincou na legenda do post. Fábio de Melo aparece na foto vestindo uma calça vermelha, colete e botas pretas.