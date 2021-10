Babu Santana anuncia noivado com Lívia Nascimento

Mais um casamento saindo! Babu Santana usou as redes sociais para anunciar o noivado com Lívia Nascimento, nesta terça-feira, 26. "Com a benção dos filhos", escreveu Babu, nas imagens que mostravam ele, Lívia e os três filhos do ator em um restaurante. Fofos!

O casal assumiu o relacionamento em julho deste ano, após o ex-BBB anunciar o fim do noivado com Tatiane Mello, em meados de fevereiro. A diferença de idade de 16 anos não interfere no sentimento dos pombinhos, os dois estão sempre demonstrando carinho nas redes sociais.

Além de mostrar a aprovação dos filhos do ator, Babuzinho, Laura e Pinah Santana; o casal também revelou as alianças. Muito apaixonados!