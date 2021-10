Ana Maria Braga recebe alta do hospital após acidente doméstico

Nesta quarta-feira, 27, no programa Mais Você, da TV Globo, foi anunciado que Ana Maria Braga recebeu alta do hospital. A notícia foi dada pelos repórteres Fabricio Battaglini e Talitha Morete, seus substitutos na atração, que avisaram que Ana Maria Braga segue a recuperação em casa.

"Ana Maria já teve alta e já está em casa, beijo Ana Maria. Ana ficou três dias em observação, fazendo exames. Ontem a noite ela voltou para casa", declarou Talitha.

Ela estava no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após a queda que sofreu na cozinha no domingo, 24. Com 72 anos, a apresentadora precisou ser internada depois de bater a cabeça.