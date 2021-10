Recomendado para você : Gui Araujo descumpre regra e pode anular formação da roça em 'A Fazenda 13'

MC Gui, Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos estão na roça em A Fazenda 13, reality show da Record TV. MC Gui foi indicado pelo fazendeiro, Rico Melquiades escolhido pela casa, Tati Quebra Barraco foi puxada pelo humorista e Sthe Matos sobrou no resta um. No entanto, um possível descumprimento de regra de Gui Araujo, pode alterar a formação da roça. Eita!

A regra é clara: aquele que detém o poder do lampião não pode falar nada sobre os comandos para os outros participantes. Gui Araujo garantiu a chama na prova de fogo. O ex-De Férias com o Ex, da MTV, escolheu a chama amarela e deu a vermelha para Dynho Alves. Antes que o colega soubesse qual era seu benefício, no entanto, o empresário soltou o verbo sobre o que tinha lido no envelope.

"Não serve para nada esse poder, não serve para p*rra nenhuma. Tive que usar esse colar a semana inteira à toa", afirmou o peão, no intervalo da votação. A web não deixou passar e está pedindo a anulação da votação. Eita, Gui!