A lista de presentes de casamento caríssima de Paris Hilton

Paris celebrou a sua despedida de solteira/solteiro ao lado de Carter durante um final de semana em Las Vegas. Uma fonte próxima da estrela de reality disse para o E! News que eles curtiram a noite juntos no Area51 e se hospedaram no ResortsWorld Las Vegas para um fim de semana cheio de compromissos, incluindo uma balada com o DJ Tiesto.

Paris e Carter também revelaram que desejam ter filhos em breve. Será que um novo herdeiro está chegando?