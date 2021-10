Recomendado para você : Criador de 'Round 6' reage às críticas de LeBron James sobre final da série

Round 6 é definitivamente uma série controversa. Há quem ame e há quem odeie... E parece que LeBron James não ficou tão feliz com o final de Round 6, chamando a atenção até mesmo de Hwang Dong-hyuk, criador da atração da Netflix.

Em 12 de outubro, o astro do basquete, de 36 anos, foi ouvido discutindo a série mais vista da história do streaming e seu final com o companheiro de equipe, Anthony Davis, durante uma entrevista coletiva.

"Sim, eu não gostei do final", disse James. "Eu sei que a partir daí eles começam a segunda temporada, mas, tipo, pegue a porr* do vôo, vá ver sua filha, mano. Tipo, o que você está fazendo?"

Agora, Hwang está compartilhando sua resposta em uma entrevista ao The Guardian. "Você viu Space Jam 2?", perguntou ele, citando o filme de esportes estrelado por James. "LeBron James é legal e pode dizer o que quiser. Eu respeito isso. Eu sou muito grato por ele ter visto a série inteira. Mas eu não mudaria meu final. Esse é o meu final."

"Se ele tivesse seu próprio final, isso o deixaria satisfeito, talvez ele possa fazer sua própria sequência. Vou dar uma olhada e talvez mandar uma mensagem para ele, dizendo: 'Gostei de todo o programa, exceto o final'."