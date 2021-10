Recomendado para você : Adam Levine responde às críticas sobre sua reação após fã abraçá-lo no palco

Adam Levine se pronunciou sobre polêmica em show do Maroon 5, no evento We Can Survive, no último sábado, 23. Adam foi criticado por sua reação após fã abraçá-lo de surpresa no palco.

Nessa terça-feira, 26, o cantor se pronunciou nos Stories em sua defesa.

"Eu só queria falar sobre o incidente no Hollywood Bowl, que uma fã veio até mim no palco. Eu sempre fui alguém que ama, respeita e venera nossos fãs. Sem nossos fãs, nós não temos um emprego. Eu digo isso o tempo todo para nossos fãs. Pensar que alguém iria acreditar que eu pensei que nossos fãs estão abaixo de nós ou são menos do que nós, faz meu estômago se revirar. Isso não é quem eu sou. Eu nunca fui assim", disse ele.