Por dentro dos planos de Kourtney Kardashian e Travis Barker sobre ter um bebê

As duas famílias são compostas pelos filhos de Kourtney, Mason, de 11 anos, Penelope, de 9 anos, e Reign, de 6 anos, com o ex Scott Disick, enquanto Travis é pai de Landon, de 17 anos, e Alabama, de 15 anos, que ele divide com a ex Shanna Moakler, junto com sua enteada de 22, Atiana De La Hoya.

Agora que estão noivos, os pombinhos estão planejando seu grande dia, com uma fonte do E! News dizendo que Kourtney quer "fazer toda a grande cerimônia tradicional de casamento e tudo mais".