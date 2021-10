Tília anuncia era pink com novo visual: "Nada como um cabelo rosa, né?"

Tília, filha de Dennis DJ e Kamila Fialho, segue em ascensão no cenário musical. Após lançar os singles do projeto Fragmentada, Tília se prepara para uma nova era... com novo visual!

A jovem cantora retorna ao Brasil depois de passar uma temporada em Los Angeles, Estados Unidos, e se prepara para uma fase especial em sua carreira.

Prestes a lançar sua nova música TO PRONTA!, ela surgiu belíssima com o cabelo rosa, feito especialmente para o videoclipe. César DeLeon Ramírez foi o profissional responsável pela transformação capilar. Amamos!