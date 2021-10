Disco novo de Jão, 'Pirata', estreia no Top 10 Global do Spotify

Ele veio com tudo! O novo álbum de Jão, Pirata, estreou na sétima posição na lista Top 10 Global Album Debuts do Spotify. A atualização foi divulgada nesta semana e Jão é o único brasileiro a integrar o ranking. Orgulho!

Não foi totalmente surpresa: o Pirata já estava dominando as paradas brasileiras. Todas as 11 faixas do terceiro álbum de estúdio do cantor estão na lista do Spotify de Top 60 músicas mais ouvidas do Brasil. 8 delas integram o Top 50 da plataforma. Não é pouca coisa não, hein?

O topo do ranking global está com o novo trabalho de Lana Del Rey, Blue Banisters, seguido por The Lockdown Sessions, de Elton John. O mini álbum do grupo de k-pop SEVENTEEN também está na lista. Só gigantes!