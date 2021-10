Programa de culinária comandado por Sandy ganha data de estreia

Sandy e culinária, quem aí gostou dessa combinação? O novo programa Sandy + Chef está com a estreia marcada para o dia 11 de novembro, conforme divulgado nesta terça-feira, 26. A atração fará parte do catálogo da plataforma de streaming HBO Max, e contará com diversos convidados especiais.

Animada, a cantora compartilhou mais detalhes, além de alguns dos nomes com quem vai dividir a cozinha em post no seu perfil do Instagram. Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante são os chefs renomados que marcarão presença!

A cada episódio, um deles ajudará a artista no preparo de receitas, trazendo dicas imperdíveis do mundo culinário. Sandy + Chef promete mostrar uma outra faceta da irmã de Junior, com vários desafios gastronômicos e muita conversa boa.