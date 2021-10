Tudo o que sabemos sobre o disparo acidental no set do filme de Alec Baldwin

Mat Hayward/Getty Images for AMC Networks

O incidente ocorreu em meio a problemas de segurança relatados no set. Fontes familiarizadas com a situação disseram à NBC News que vários membros da equipe saíram do set poucas horas antes das filmagens devido a esses motivos. A NBC News também citou suas fontes, dizendo que a arma que matou Hutchins falhou antes do tiro fatal.

O Los Angeles Times, citando suas próprias fontes, relatou anteriormente que houve duas falhas de tiro de uma arma cenográfica dias antes do tiroteio, e que seis horas antes do incidente fatal, os operadores de câmeras sindicais e seus assistentes saíram do trabalho para protestar contra as condições de trabalho.

A produtora Rust Movie Productions, LLC não comentou sobre a suposta paralisação. Em comunicado ao E! News, o grupo disse que "não foi informado de nenhuma reclamação oficial relativa à segurança de armas ou acessórios no set." No entanto, a empresa disse que conduzirá "uma revisão interna de nossos procedimentos enquanto a produção é encerrada".

"A segurança de nosso elenco e equipe é a principal prioridade da Rust Productions e de todos os associados à empresa", diz o comunicado. "Continuaremos a cooperar com as autoridades de Santa Fé em sua investigação e oferecer serviços de saúde mental para o elenco e a equipe durante este período trágico".

De acordo com a NBC News, os investigadores estão tentando questionar três trabalhadores que foram encarregados de garantir que a arma de Baldwin estivesse carregada com festim.

Além disso, o veículo obteve uma folha de chamada para a produção de quinta-feira, que lista os três indivíduos como o "mestre de cenografia, assistente/armeiro de cenografia e assistente de cenografia". Tobey Bayes, agente de negócios do sindicato de mestres de cenografia de Hollywood IATSE Local 44, disse ao veículo que os três indivíduos listados não são membros do sindicato.