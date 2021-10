Recomendado para você : Kris Jenner posta fotos inéditas das Kardashians no Halloween (incluindo Rob!)

Kris Jenner está entrando no espírito do Halloween! A momager foi ao Instagram nessa terça-feira, 26, para compartilhar alguns dos looks antigos da família, incluindo as jovens Kylie Jenner e Kendall Jenner como piratas, Rob Kardashian como o Rei Peppy, de Trolls e a própria Kris como Cruella de Vil.

"Adoro relembrar nossas fantasias de Halloween em família ao longo dos anos!!!", disse a estrela de Keeping Up With the Kardashians na legenda do post. "Tantas memórias incríveis!!!"

Entre as fotos inéditas também estavam Kim Kardashian, Kourtney Kardashian e Khloé Kardashian fantasiadas no tema de O Mágico de Oz. Como o trio de irmãs não opta mais por fantasias DIY (faça você mesmo), então é adorável relembrar os looks mais simples das musas, que costumam usar visuais extravagantes atualmente.

Por exemplo, você se lembra de Kris vestida como o personagem de O Estranho Mundo de Jack, um dos trajes mais icônicos da momager de todos os tempos? Se você respondeu "não", não se preocupe—Kris incluiu uma foto do look em sua postagem, junto com um clique de seu traje de Cleópatra, em 2018.