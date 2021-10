Rafa Kalimann relata perrengue em Nova Iorque: "Meu paladar não curtiu"

Rafa Kalimann está compartilhando a temporada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com os seguidores no Instagram. Nesta segunda-feira, 25, Kalimann dividiu o primeiro perrengue vivido na cidade. Por não entender do que se tratava o prato que pediu em um restaurante, a apresentadora viveu uma experiência gastronômica não muito agradável. Acontece, né?

Um dos principais motivos da ida de Rafa para os Estados Unidos foi para estudar inglês. Como ainda não deu tempo de aprender muita coisa, a influencer sofreu para pedir o primeiro almoço no bairro de Tribeca. Ela acatou a sugestão do garçom, só tinha um problema: não tinha entendido o que era.

O prato foi waffles com frango frito, e a influencer não gostou muito da mistura. "Me chega um waffle cheio de açúcar, fruta, mel e frango", contou, aos risos. "Tinha açúcar no frango. Meu paladar não curtiu não", continuou. Kalimann pontuou que esse é um prato tradicional de lá, mas não se adequa ao seu gosto pessoal.